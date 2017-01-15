Голливудские звезды снялись в социальной рекламе против Трампа (ВИДЕО)

Американские СМИ пишут, что множество голливудских звезд и знаменитостей выразили свой протест против инаугурации Дональда Трампа из-за его политических взглядов, снявшись в специальном ролике социальной рекламы, - передает replyua.net.
Свой протест против нового президента США высказали Роберт Дауни-Младший, Скарлетт Йоханссон, Джеймс Франко, Джулианна Мур, Мартин Шин, о чем они открыто заявили в ролике социальной рекламы. Также на следующей неделе в США состоится марш протеста против инаугурации Трампа, участие в котором должны принять более 100 000 человек, в том числе – десятки голливудских звезд. Против политики Трампа в отношении социальных меньшинств, мигрантов, а также его намерений отменить закон, известный под названием «Обамакеа» и изменить экологическое законодательство США.
Авторы и участники ролика социальной рекламы назвали причину, по которой он был создан. Они заявили, что их объединили «болезнь, экологический кризис или трусливый расист, который может разрушить структуру общества». В то же время, не все американские знаменитости ополчились против Трампа. О своем нежелании участвовать в марше протеста заявила певица Селин Дион, а также Элтон Джон, Андреа Бочелли и Гарт Брукс. Участниками инаугурации Трампа станет Хор Мармонов, а также кантри-певец Тоби Кита и актер Джон Войт.