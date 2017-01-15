Известнийшие голливудские звезды примут участие в марше протеста против Трампа

Издание «Independent» сообщает, что сразу несколько самых известных голливудских актрис и актеров заявили, что примут участие в марше протеста против инаугурации Дональда Трампа, - передает replyua.net.
Как сообщалось ранее, Трамп неоднократно отличился крайне оскорбительными высказываниями о мигрантах, разного рода меньшинствах и женщинах, чем настроил против себя огромную часть американского общества. Не исключением стал и Голливуд – против Трампа ополчились самые известные актеры, продюсеры, режиссеры, певцы и другие американские звезды. На следующей неделе должен состояться марш протеста против инаугурации Трампа. Организаторы ожидают, что его участниками станут более 100 000 человек.
О своем участии в протестном мероприятии подтвердили: Фелисити Хаффман, Эми Шумер, Мерил Стрипп, Скарлетт Йоханссон, Кэти Перри, Мадонна, Америка Феррера, Оливия Уайлд, Узо Адуба, Констанс Ву, Хари Неф, Джулианна Мур, Дебра Мессинг, Челси Хэндлер, Эми Шумер, Даниэль Брукс, Роберт Дауни-младший, Патрисия Аркетт и Фрэнсис МакДорманд и многие другие. Многие из них заявили, что придут на марш протеста не одни, а со своими семьями. Большинство из них полагают, что «США не должны иметь такого президента, как Трамп». Несколько дней назад в сети голливудские звезды также снялись в социальной рекламе против Трампа».