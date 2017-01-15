Директор ЦРУ посоветовал Трампу "следить за своими словами", особенно после инаугурации

Reuters пишет, что директор ЦРУ предупредил Дональда Трампа, что ему стоит быть осторожней с высказываниями, особенно в адрес России и ее президента, - передает replyua.net.
Директор ЦРУ Джон Бреннан, давший недавно показания в Комитете по вопросам безопасности Сената США о вмешательстве России в выборы американского президента, заявил сегодня, что «Трампу нужно следить за своими словами, особенно когда он говорит что-либо о России». Также Бреннан добавил, что Трамп не должен освобождать России от ответственности за совершенные ею преступления. Политик отметил, что Трампу стоит поработать над своей склонностью к громким заявления, в том числе привычке «строчить посты в Твиттере», потому что она может оказаться для него роковой после приведения к присяге президента США 20 января. Бреннан подчеркнул: «Трамп должен понимать, что когда он окончательно станет президентом США все, что он скажет или напишет в сети, будет иметь официальное значение. Его импульсивность и спонтанность в заявлениях – это не те качества, которыми должен обладать человек, выступающий гарантом безопасности и защиты интересов американского народа».
Бреннан в интервью «Fox News Sunday» подтвердил, что отношения между новоизбранным президентом США и американскими разведывательными ведомствами остаются напряженными.