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Директор ЦРУ посоветовал Трампу "следить за своими словами", особенно после инаугурации

Директор ЦРУ посоветовал Трампу "следить за своими словами", особенно после инаугурации
Reuters пишет, что директор ЦРУ предупредил Дональда Трампа, что ему стоит быть осторожней с высказываниями, особенно в адрес России и ее президента, - передает replyua.net.

Директор ЦРУ Джон Бреннан, давший недавно показания в Комитете по вопросам безопасности Сената США о вмешательстве России в выборы американского президента, заявил сегодня, что «Трампу нужно следить за своими словами, особенно когда он говорит что-либо о России». Также Бреннан добавил, что Трамп не должен освобождать России от ответственности за совершенные ею преступления. Политик отметил, что Трампу стоит поработать над своей склонностью к громким заявления, в том числе привычке «строчить посты в Твиттере», потому что она может оказаться для него роковой после приведения к присяге президента США 20 января. Бреннан подчеркнул: «Трамп должен понимать, что когда он окончательно станет президентом США все, что он скажет или напишет в сети, будет иметь официальное значение. Его импульсивность и спонтанность в заявлениях – это не те качества, которыми должен обладать человек, выступающий гарантом безопасности и защиты интересов американского народа».

Бреннан в интервью «Fox News Sunday» подтвердил, что отношения между новоизбранным президентом США и американскими разведывательными ведомствами остаются напряженными.
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