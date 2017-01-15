В команде Трампа назвали «уткой» информацию о встрече с Путиным

Представители команды Трампа назвали «очередной уткой» информацию о том, что якобы избранный президент собирается провести встречу с российским коллегой Путиным в Рейкьявике, сообщает replyua.net со ссылкой на Рейтер.
По словам двух высокопоставленных помощников в команде Дональда Трампа, информация о встрече Путина и Трампа в Исландии была очередной выдумкой. Напомним, что накануне целый ряд западных СМИ опубликовал новость о том, что через несколько дней после инаугурации Дональд Трамп отправится в Исландию, где обязательно встретится с Владимиром Путиным. Некоторые издания утверждали, что представители команды Трампа рассказали о предстоящих встречах избранного президента США представителям власти Великобритании. Также СМИ анонсировали и тему переговоров двух президентов – сокращение ядерного вооружения.
Источники в британской столице даже подтвердили эту информацию и отметили, что встреча Трампа с Путиным была согласована с Москвой. Напомним, что инаугурация Трампа состоится через несколько дней, 20 января. На церемонию будет потрачено около тридцати миллионов долларов.