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В библиотеку Сан-Франциско вернули книгу ровно через сто лет

В библиотеку Сан-Франциско вернули книгу ровно через сто лет
Одна из библиотек Сан-Франциско получила назад книгу, которую брал читатель ровно сто лет назад, в 1917 году, информирует replyua.net со ссылкой на местные СМИ. Удивлению библиотекаря не было предела, когда местный житель Уэбб Джонсон вернул старинную книгу – сборник рассказов «На 40 минут позже», написанных Фрэнсисом Хопкинсом Смитом.

По словам Джонсона, книгу брала в библиотеке его прабабушка, однако ровно за неделю до того, как надо было вернуть книгу, она скончалась. Джонсон нашел книгу среди старых вещей больше двадцати лет назад, однако не захотел возвращать ее в библиотеку, посчитав книгу наследием своей семьи. Однако на протяжении последних лет мужчина начал испытывать чувство вины за свой поступок и потом все-таки решился отнести книгу в библиотеку из-за угрызений совести.

СМИ сообщают, что в библиотеке даже не стали штрафовать Джонсона. По словам библиотекарей, сейчас они проводят специальную акцию – читатели могут без штрафа вернуть все книги, которые они не смогли возвратить по разным причинам.
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