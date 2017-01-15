В США проходят массовые митинги против президентства Трампа

Активисты из Соединенных Штатов пытаются сорвать инаугурацию Дональда Трампа, и за последние дни прошло несколько массовых митингов против избранного президента, информирует replyua.net со ссылкой на Рейтер.
Агентство передает о том, что активисты требуют от Трампа, чтобы он добровольно отказался от должности президента США. Накануне, несмотря на сильный ливень, около двух тысяч американцев пришли к мемориалу Мартину Лютеру Кингу и устроили акцию протеста. Активисты призывали граждан, не согласных с результатами президентских выборов, бороться против отмены реформы в сфере здравоохранения и с дискриминацией прав человека. По словам одного из лидеров митингующих, демократам в Конгрессе давно пора собраться и признать, что Трамп не может стать президентом. В руках у активистов были плакаты с надписями «Нет мира! Нет справедливости!».
Дональд Трамп отреагировал на митинги и прокомментировал их на своей странице в Твиттере, написав, что он не собирается отказываться от должности американского президента. «День инаугурации будет даже намного ярче, чем многие думают. Вашингтон. 20 января. Мы будем веселиться», подчеркнул Трамп в своем аккаунте.