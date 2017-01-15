Правозащитники считают Трампа главной угрозой

Правозащитники из организации Human Rights Watch считают избранного президента США главной угрозой для прав человека во всем мире, а предвыборную кампанию Дональда Трампа они назвали «иллюстрацией политики нетерпимости», сообщает replyua.net со ссылкой на DW.
В докладе, представленном правозащитной организацией, говорится о том, что в этом году в США и странах Европы усилится популистская риторика, а вся кампания Трампа стала самой яркой иллюстрацией политики нетерпимости. «Избрание Трампа президентом Соединенных Штатов свидетельствует о том, что в мире началось разжигание ненависти и нетерпимости. Кроме того, усилилось влияние политических сил в Европе, которые отрицают права человека и ставят в опасность всю правозащитную систему, построенную после окончания Второй мировой войны», отмечают правозащитники.
По мнению Кеннета Рота, исполнительного директора организации, в предвыборных речах Дональда Трампа проскальзывали предложения, которые в случае реализации могут нанести ущерб миллионам граждан. Рот подчеркнул, что речь идет об ущемлении прав женщин, массовой депортации мигрантов и о запрете свободы СМИ.