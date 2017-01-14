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Советник Трампа говорил с послом России в США пять раз

Советник Трампа говорил с послом России в США пять раз
Американские СМИ сообщают, что Майл Флинн, выбранный Дональдом Трампом в качестве его советника по национальной безопасности пять раз говорил по телефону с послом РФ в США в день, когда Штаты наложили киберсанкции на Россию, - передает replyua.net.

Reuters пишет, что эти телефонные разговоры произошли в промежутке времени между официальным объявлением о наложении киберсанкций на Россию и выдворением 35 российских дипломатов из США и заявлением Владимира Путина, ставшим реакций на эти меры американского правительства. Они общались на условиях анонимности о внутренних вопросах, обсуждаемых в американском правительстве.

Эта новая информация порождает целый ряд вопросов к американским чиновникам, а также лицам, которые должны получить должности в администрации Трампа. Как сообщалось ранее, 29 декабря президент США Барак Обама принял решение о введении киберсанкций против России, а также выдворении 35 российских дипломатов. Посол РФ в США Кисляк был официально уведомлен об этом за час до обнародования этой информации в СМИ. Выяснилось, что не только Флинн общался в тот день с российскими дипломатами – это делали и другие политики из команды Трампа. СМИ сообщают, что, возможно, эти телефонные звонки и разговоры связаны с тем, что российская сторона хотела узнать, что Трамп думает об этих мерах.
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