Трамп заявил, что отменит санкции, если Россия "окажется полезной"

The Guardianп пишет, что Дональд Трамп пообещал, что отменит санкции, наложенный Соединенными Штатами Америки на Россию, однако лишь при одном условии, - передает replyua.net.
Трамп отметил, что не станет отменять санкции сразу – по его словам, они будут действовать еще некоторый период времени. Если окажется, что Россия «будет полезной» США, то санкции могут быть отменены. Трамп ясно дал понять, что не будет накладывать санкции на страну, которая «приносит США большую пользу и делает большое дело». Как сообщалось ранее, сегодня действующий президент США Барак Обама продлил санкции, введенные США против России еще на год.
Также сегодня стало известно, что Комитет по вопросам безопасности Сената США заявил, что хочет допросить Трампа по поводу вмешательства России в президентские выборы в США. На это Трамп заявил: «Я понимаю, почему они хотят встретиться со мной, и это абсолютно нормально». Также сегодня Трамп заявил, что он готов встретиться с Владимиром Путиным сразу после инаугурации и назвал его «очень умным». Россия официально не признала своего вмешательства в президентские выборы в США.