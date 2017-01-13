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The Atlantic Council: заявления Тиллерсона – весьма слабая надежда для Украины

The Atlantic Council: заявления Тиллерсона – весьма слабая надежда для Украины
Бывший американский посол в Украине Джон Хербст в статье для The Atlantic Council сообщил, что во время состоявшегося два дня назад заседания американского Сената претендент на должность американского госсекретаря Рекс Тиллерсон заявил, что факт того, что ранее у него были тесные отношения с российским президентом Владимиром Путиным, не сделает так, что его политика по отношению к РФ будет наивной или слабой, передает replyua.net.

По мнению Хербста, несмотря на всю кажущуюся серьезность заявлений Тиллерсона, в них не было чего-то чрезвычайного, и причины этого совершенно понятны. Впрочем, продолжил далее в своей статье дипломат, Тиллерсону на заседании Сената были заданы острые вопросы от членов этого органа американской власти, у которых появились сомнения касаемо его настоящей позиции по отношению к Украине. Джон Хербст подчеркнул, что некоторые ответы Тиллерсона можно считать сильными, а иногда они носили достаточно специфический характер. Так, он заявил, что США должны были более четко ответить на аннексию Россией Крыма и агрессию на Донбассе. К тому же, Тиллерсон обвинил Барака Обаму в том, что он не предоставил Украине летального оружия, которое бы помогло преодолеть российскую агрессию.

Джордж Хербст считает, что по заявлениям Тиллерсона в некоторой мере можно определить, какая политика будет проводиться администрацией Трампа, но воспринимать ее в качестве гарантии не нужно.
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