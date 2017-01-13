Рабинович: напомню, что этого человека выбирал Дональд Трамп

Слава Рабинович прокомментировал на своей странице в Фейсбуке заявление Джеймса Мэттиса, которого Дональд Трамп выбрал на должность министра обороны США, передает replyua.net.
По словам Рабиновича, Мэттис пришел на слушания Сената таким же подготовленным, как и кандидат на должность госсекретаря Тиллерсон. «На слушаниях Мэттис заявил, что Россия представляет большую угрозу для всего миропорядка, и это произошло впервые после окончания Второй мировой войны. Также он сказал, что необходимо противостоять этим угрозам, используя всю мощь США», пишет эксперт. Рабинович отмечает, что Мэттис уже открыто обвиняет Путина в попытках расколоть НАТО, и таким действиям нужно противостоять.
«Я повторю – этого человека на пост министра обороны выдвигал именно Трамп, а не кто-то другой. Мэттиса назначает Дональд Трамп, а не Джон Маккейн. Вот такие дела, Володя. Свой компромат можешь засунуть себе сам знаешь куда. Ты глуп и жалок», добавил Рабинович. Напомним, что ранее Рекс Тиллерсон, кандидат на пост госсекретаря, также заявлял об угрозах со стороны России.