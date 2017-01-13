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США заявили о новой миграционной политике в отношении Кубы

США заявили о новой миграционной политике в отношении Кубы
ВВС сообщает, что президент США Барак Обама заявил сегодня, что он внес изменения в официальную политику Соединенных Штатов Америки в отношении кубинских иммигрантов, сделав тем самым еще один шаг навстречу Кубе, - передает replyua.net.

Как известно, в отношении кубинских иммигрантов на территории Соединенных Штатов Америки действует так называемый закон «сухих ног» - мигранты, достигшие обеими ногами суши США могут остаться на их территории и жить на законных основаниях. Однако при этом они не получали гражданства. Сегодня Обама заявил, что все мигранты из Кубы, оказавшиеся на территории США и прожившие на ней один год, станут полноправными американскими гражданами.

Кубинские власти встретили с одобрением это решение президента США и также решили пойти на уступки – они наконец-то согласились принимать обратно кубинских граждан, депортированных из США, а также тех, которые хотят вернуться на родину, но проживают на территории Штатов. СМИ сообщает, что Обама продолжает «размораживать» отношения между США и Кубой даже в течение самых последних дней пребывания его в должности президента США. Как сообщалось ранее, его преемник Дональд Трамп занял гораздо более жесткую позицию в отношении мигрантов и может отменить эти изменения уже в первые месяцы своего пребывания при власти.
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