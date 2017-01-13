Обама наградил Джо Байдена медалью Свободы с отличием

Издание «Independent» сообщает, что президент США Барак Обама сегодня торжественно наградил вице-президента США Джо Байдена Медалью Свободы с отличием, - передает replyua.net.
Как известна, Медаль Свободы с отличием является высшей наградой за гражданскую службу в США. Обама назвал бывшего сенатора Делавэра и Пенсильвании «львом американской истории» и «лучшим вице-президентом США, который у них когда-либо был». После этих слов, он неожиданно заявил, что вручит Байдену награду, для которого это было полнейшей неожиданностью.
Перед тем, как надеть награду на шею политика, Обама заявила: «Эта награда вручается вам за вашу веру своих ваших коллег американцев, за вашу любовь к своей стране, и за всю службу в течение вашей жизни, которая пройдет через поколения. Последний раз имея возможность вручить кому-либо государственную награду, пребывая на посту президента США, я раз наградить вас этой медалью, высшей наградой гражданской чести нашей страны». Как пишут СМИ, у Байдена выступили слезы на глазах – он не знал, для чего в действительности его позвали в Белый дом. Он стал лишь четвертым человеком в истории США, который был удостоен этой награды – также ее получили Папа Римский Иоанн Павел II, президент США Рональд Рейган, и экс-госсекретарь Колин Пауэлл.