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Кандидат на посаду міністра оборони США готовий протистояти Росії

Кандидат на посаду міністра оборони США готовий протистояти Росії
Кандидат на посаду керівника Міністерства оборони Сполучених Штатів Джеймс Меттіс переконаний, що США мають протидіяти Російській Федерації у тому випадку, якщо дії Кремля суперечать інтересам Білого дому. Про це він заявив під час слухання у Сенаті, пише російське видання «РІА Новини», передає replyua.net.

В той самий час Меттіс зауважив, що не дивлячись на всі вищезазначені ним речі, США має шукати діалог з Росією. «Звісно, що Америка не повинна поступатися своїми ідеалами та цінностями, і у тому випадку, якщо Москва буде суперечити цим інтересам, США має робити відповідні кроки», - наголосив він.

Як відомо, Джеймс Меттіс, якщо ще називають «Скаженим псом», був висунутий як кандидат на посаду керівника Пентагону новообраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Він дуже відомий як найвпливовіший лідер свого часу. Його стратегічні погляди викликали суперечки а в результаті овації. Після того, як генерал вийшов на пенсію, він служив консультантом для молодого покоління офіцерів. В той самий час американські мас-медіа також називають Меттіса запеклим критиком російського президента Володимира Путіна. Він неодноразово зазначав, що Росія діє виключно у власних інтересах не зважаючи на всі її «демократичні заяви».
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