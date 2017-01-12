Муждабаев: США возглавят предприниматели-аморалы

На своей странице в Фейсбуке журналист Айдер Муждабаев прокомментировал ситуацию в США с назначением бизнесменов на важные должности в администрации, сообщает replyua.net. По его словам, властью в стране станут предприниматели-аморалы, которым нужны только деньги, и они совершенно не думают о людях.
«Возможно, они не все такие, но отдельные лица точно подкуплены Кремлем, в том числе и самое главное лицо. Новая администрация будет защищать Путина, а также выстраивать с ним связи, но только до того дня, пока ей самой не начнет угрожать опасность», прогнозирует журналист. По мнению Муждабаева, эти предприниматели себя любят намного больше, и ему хочется надеяться, что система противовесов и сдержек в США все-таки сработает.
«Эта страна не является обществом аморалов, и в ней есть принципы политической ответственности, открытости и свободы слова. Все эти ценности созданы американскими гражданами, и, естественно, они по-прежнему многое значат для американского народа», считает журналист. Согласно его прогнозам, новую администрацию ни ценности, ни люди интересовать не будут.