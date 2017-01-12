Муждабаев: ни один из президентов США не посвящал половину выступления защите России

На своей странице в Фейсбуке Айдер Муждабаев прокомментировал итоги пресс-конференции Дональда Трампа, отметив, что еще ни один президент США не посвящал половину своего выступления тому, чтобы защищать Россию, информирует replyua.net.
«Я прочитал много книг обо всех американских президентах, но что-то не припомню, чтобы кто-то из них защищал российскую власть и Россию в целом, хотя среди президентов США были и подонки, и гении. Ни представить, ни вспомнить не могу, чтобы кто-то из них так защищал Россию. Да и любую страну мира», пишет Муждабаев. По его словам, во время пресс-конференции Трамп подчеркивал свое презрение к журналистам, затыкая им рты, и в то же время демонстрировал свое почтение главе РФ Путину.
«Я следил за конференцией и не мог поверить своим глазам – выступал президент США! Ясно, что он хотел защитить себя в первую очередь, но это явный перебор. Некоторыми местами своего выступления Дональд Трамп напомнил мне Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Путина», подчеркнул журналист.