Дипломат: Тиллерсон и Трамп посылают Украине очень важные сигналы

Джон Хербст, бывший посол США в Украине, заявил о том, что недавние заявления Дональда Трампа и Рекса Тиллерсона свидетельствуют о том, что внешняя политика США не изменится, информирует replyua.net со ссылкой на Радио Свобода.
По словам дипломата, он считает позитивным момент, что избранный президент признает, что Россия вмешивалась в президентскую гонку. «Также приятно было слышать и то, что Трамп считает, что при его президентстве Россия будет больше уважать Америку. Это очень позитивные сигналы для Украины», считает Хербст. Кроме того, он прокомментировал вчерашнее заявление Рекса Тиллерсона.
«Тиллерсон сказал, что, если бы он стоял у власти, позиция относительно России и Крыма была бы более жесткой, а действия – более решительными. Складывается впечатление, что политика США в отношении РФ будет даже более жесткой, чем мы рассчитывали, однако точно этого мы знать не можем», добавил дипломат. По его мнению, Украина получила многообещающие сигналы от Тиллерсона, но Дональд Трамп пока не посылает конкретных сообщений.