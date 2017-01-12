Дипломат: Трампа поставили в жесткие рамки

Перед своим уходом с поста президента Барак Обама задал нужный тон в том, что касается будущих отношений РФ и США, и тем самым Обама очень помог Украине.
Как передает replyua.net со ссылкой на 112 Украина, такое мнение высказал Владимир Огрызко, бывший глава МИД Украины. По его словам, Трампа поставили в очень жесткие рамки, и в ближайшее время он не сможет наладить контакты с Россией. «Обаме нужно отдать должное. Сейчас он начал действовать, в отличие от первых лет своего президентства, и он уходит, но работает на долгосрочную перспективу. Украинцы не должны бояться того, что после вступления в должность Трампа отношения между США и Россией начнут меняться», подчеркнул Огрызко. По его словам, тональность Трампа раньше была жесткой, и он говорил об отмене антироссийских санкций, однако сейчас началось переосмысление.
«И сам Трамп, и кандидат на должность госсекретаря уже поменяли риторику. Кардинальных изменений в плане отношений между двумя странами не будет, о чем накануне говорил избранный президент. Это дает много шансов внешней политике Украины», отметил дипломат.