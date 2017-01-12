Тиллерсон поддержал передачу Украине летального оружия

Главный претендент на должность американского госсекретаря Рекс Тиллерсон утверждает, что Вашингтон должен осуществить передачу Киеву летального оборонного оружия, передает replyua.net. Высокопоставленный чиновник озвучил соответствующее заявление, отвечая на прозвучавший вопрос от члена Комитета по международной политике. При этом Рекс Тиллерсон акцентировал внимание на том, что принятию окончательного решения по данному вопросу должны предшествовать консультации с представителями Национального совета по безопасности и другими ведомствами.
Вместе с тем, Тиллерсон подчеркнул, что лично готов поддержать такую инициативу, поскольку крайне важно предоставить помощь Украине, ведущей борьбу с агрессией России, если на Донбассе в дальнейшем не будет соблюдения режима прекращения огня.
В свое время украинский посол в США Валерий Чалый заявлял, что в связи с приходом в Белый дом новой администрации Дональда Трампа увеличиваются шансы на принятие решения о поставках в Украину летального оружия. По словам Чалого, США ранее отказывалось помогать Киеву в этом плане в связи с занимаемой позицией Барака Обамы, однако после инаугурации Трампа есть шанс, что на этот вопрос взглянут иначе.