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Пономарь: только самые интересные новости из США

Пономарь: только самые интересные новости из США
На календаре уже четверг, и сегодня абсолютно все новости будут только из Соединенных Штатов. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь. По его словам, прошла первая большая пресс-конференция Трампа, но она была слабой и сумбурной.

«Про связи с Россией Трамп отвечать побоялся, а также отметил, что никакой перезагрузки с Россией не будет, и Россия станет уважать Америку намного больше, чем при Бараке Обаме. Также некоторое время назад я давал инсайд о том, что миллиардер никогда не продаст свой бизнес, а передаст его в траст, и мои догадки подтвердились», пишет Пономарь. Также, по его словам, кандидат на пост госсекретаря Тиллерсон вчера назвал РФ угрозой и подчеркнул, что США не признают ее права на Крым. Кроме того, Тиллерсон подчеркнул, что США и Россия никогда не станут друзьями, поскольку РФ не разделяет интересов Америки. И последняя новость-бонус: при департаменте казначейства Соединенных Штатов будет создан отдел, который займется отслеживанием незаконных финансовых потоков России.

От себя отметим, что во время пресс-конференции Трамп заявил, что собирается подружиться с Путиным и наладить отношения с Россией, и видео с его ответами можно найти в сети. Также Трамп заткнул рот журналисту, попытавшему заговорить о скандальном досье.
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