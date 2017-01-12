Джордж Лукас строит музей «Звездных войн» за миллиард долларов

Мэр города Лос-Анджелес Эрик Гарсетти на своей странице в Фейсбуке сообщил о том, что режиссер Джордж Лукас приступил к строительству музея в Лос-Анджелесе, который будет посвящен киносаге «Звездные войны», и этот проект обойдется в один миллиард долларов, информирует replyua.net.
Мэр города также напомнил, что уже заработал официальный сайт будущего музея «Звездных войн». На сайте говорится, что этот проект чисто коммерческий, и у него не будет спонсоров – все затраты на себя берет сам Джордж Лукас, а также члены его семьи. У здания музея будет уникальный и современный архитектурный дизайн, который чем-то схож с «картинками из будущего». Что касается будущих экспонатов музея, то посетители смогут увидеть различные иллюстрации, детские рисунки, фотографии, фигуры героев, различные движущиеся изображения и многое другое.
В одном из залов будут выставлены уникальные предметы, которые использовались во время съемок. В музее будут проводить выставки, лекции, а также всевозможные занятия для людей разного возраста. В реализации проекта будут заняты полторы тысячи человек, после открытия в музее будут работать около 350 сотрудников.