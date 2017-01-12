Нашелся автор «досье» на Трампа,- от комментариев отказался

Ранее некоторые СМИ обнародовали так называемое «досье» на Трампа о его связях с РФ, утверждая, что информация была получена от британской разведки, и несколько часов назад удалось найти автора скандального компромата, сообщает replyua.net со ссылкой на Уолл Стрит Джорнал.
Издание проинформировало, что автором досье является 52-летний Кристофер Стил, бывший офицер разведки Великобритании. В настоящий момент этот человек занимает должность одного из директоров лондонской компании Orbis Business Intelligence Ltd. Также директором является и Кристофер Барроуз, который заявил, что не собирается комментировать эту информацию, а также не собирается говорить и о том, что именно его организация собирала компромат на избранного президента США.
Сам Стил прокомментировал свою причастность к созданию досье, заявив, что тема пока настолько горячая, что он не готов ее обсудить. Некоторое время директор компании был советником в Министерстве иностранных дел Великобритании, часто ездил в командировки в Дели и Брюссель. Orbis Business Intelligence Ltd была основана несколько лет назад британской разведкой.