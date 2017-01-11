Екс-посол США в Україні: Київ отримав дуже натхненну заяву від Тіллерсона

Колишній головний дипломатичний представник Сполучених Штатів у Києві Джон Гербст дав коментарі кореспондентам «Радіо Свобода» з приводу політики нового кабінету президента США Дональда Трампа щодо України, - про це інформує replyua.net.
Так, Гербст наголосив, що сигнали у бік України є скоріше позитивними, ніж навпаки. Наприклад, важливо для українців було знати як складатимуться стосунки Вашингтону і Москви за нового президента. Здається, у планах Трампа – посилення армії та модернізація ядерної зброї, що дозволить говорити з Китаєм та РФ з позиції сили. Також не можна легковажити тим фактом, що Трамп нарешті визнав факт хакерських атак з боку росіян.
Крім того, Гербст звернув увагу на висловлювання кандидата у державні секретарі від Трампа Рекса Тіллерсона. Зокрема, останній наголосив, що його реакція була б набагато різкішою, якби окупація Криму починалась за часів його каденції. Крім того, Тіллерсон назвав себе прихильником політики санкцій і зауважив, що санкційні обмеження можна посилити. Коментуючи ці заяви, Гербст зазначив, що поки що незрозуміло, чи отримає Київ якесь повідомлення від Дональда Трампа, але Тіллерсон своє повідомлення зробив, і воно доволі натхненне.