валюта
СпецтемаБоровой: после войны на Донбассе весь мир узнает ужасающие подробности

Екс-посол США в Україні: Київ отримав дуже натхненну заяву від Тіллерсона

Екс-посол США в Україні: Київ отримав дуже натхненну заяву від Тіллерсона
Колишній головний дипломатичний представник Сполучених Штатів у Києві Джон Гербст дав коментарі кореспондентам «Радіо Свобода» з приводу політики нового кабінету президента США Дональда Трампа щодо України, - про це інформує replyua.net.

Так, Гербст наголосив, що сигнали у бік України є скоріше позитивними, ніж навпаки. Наприклад, важливо для українців було знати як складатимуться стосунки Вашингтону і Москви за нового президента. Здається, у планах Трампа – посилення армії та модернізація ядерної зброї, що дозволить говорити з Китаєм та РФ з позиції сили. Також не можна легковажити тим фактом, що Трамп нарешті визнав факт хакерських атак з боку росіян.

Крім того, Гербст звернув увагу на висловлювання кандидата у державні секретарі від Трампа Рекса Тіллерсона. Зокрема, останній наголосив, що його реакція була б набагато різкішою, якби окупація Криму починалась за часів його каденції. Крім того, Тіллерсон назвав себе прихильником політики санкцій і зауважив, що санкційні обмеження можна посилити. Коментуючи ці заяви, Гербст зазначив, що поки що незрозуміло, чи отримає Київ якесь повідомлення від Дональда Трампа, але Тіллерсон своє повідомлення зробив, і воно доволі натхненне.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: очень много новостей, и почти все связаны с Россией
Важное за сутки
11 янв 2017
19511

Гройсман: я больше не собираюсь содержать безработных в Украине

На заседании Кабмина Владимир Гройсман выслушал доклад Андрея Ревы, после чего заявил о том, что государство должно прекратить содержать безработных, поскольку необходимо переориентироваться на

11 янв 2017
12610

У Донецьку військові ЗСУ "знущаються" над бойовиками (ВІДЕО)

Нещодавно українські військовослужбовці, які захищають Батьківщину поряд з донецьким аеропортом, влаштували невеличку «диверсію», встановивши прямо біля позицій терористів прапор України. Відповідний

11 янв 2017
12108

Царев хочет вернуться в Украину, так как полностью разочаровался в России – журналист

Экс-нардеп Олег Царев, скрывающийся в настоящее время от преследований на российской территории, хочет вернуться на родину, так как испытал полное разочарование в российской политике. Как передает

Последние новости

Penthouse запропонував ФСБ мільйон доларів за інтимне відео Трампа

Екс-посол США в Україні: Київ отримав дуже натхненну заяву від Тіллерсона

Муждабаев: местами Трамп напоминает пресс-секретаря Путина

Доходи росіян знижуються 25 місяців поспіль – ВШЕ

У банковской системы России серьезные проблемы - аналитик

Муждабаев: «скорбный Рубикон» российской либеральной общественностью был перейден

Очільника Samsung викликали до поліції у справі про хабарництво

Доник: "победители" тендеров опять наживаются на войне в Украине

В 2017 году в Украине станет меньше банков

Прощальний твіт Барака Обами зворушив соцмережі

Сотник: выступление Тиллерсона - это нож в спину с плевком в лицо

Экологический ущерб от войны в Сирии виден из космоса - ученые

Що буде з реальними доходами українців у 2017 році

Таран рассказал, какими будут первые шаги Трампа в международной политике

Вистріл нардепа Пашинського і право українців на зброю

Суд Швейцарии вынес нестандартное решение в деле об изнасиловании

Бывшие нардепы из АРК предстанут пред судом

ОАЭ собирается инвестировать в возобновляемые источники энергии более 160 миллиардов долларов

Блогер: США – это вам не КНДР, не Россия, поэтому напрасно ломаете голову о Трампе

Человечество станет свидетелем уникального астрономического явления в 2022 году

 Новости за день