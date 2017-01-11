Муждабаев: местами Трамп напоминает пресс-секретаря Путина

Айдер Муждабаев на своей странице в Фейсбуке прокомментировал выступление новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на пресс-конференции – впервые после победы на выборах, - передает replyua.net.
Блогер отмечает: «В свое время я прочел несколько книг о президентах Соединенных Штатов Америки всех времен. Среди них были и гении, и подонки, но вот чего точно не могу вспомнить, так это чтоб хоть один из них посвятил половину публичного выступления защите репутации России-СССР и ее власти. И это учитывая тот факт, что в данный момент репутация России является редкостно омерзительной».
Журналист признает: «Ни вспомнить, ни представить подобного не могу. Да хоть и любую другую страну подставь, нереально такое ни в каких временах, с Россией же – совсем сюр. Я смотрел и глазам не верил, что это выступает президент Соединенных Штатов Америки. Ясно, что он в первую очередь себя защищал, но это все равно слишком. Местами Трамп напоминал пресс-секретаря Путина». Во время пресс-конференции Трамп заявил: «Насчет хаккерства, я думаю, что это была Россия, но я думаю, что мы также были взломаны другими странами». Также он добавил, что «если Путину нравится Дональд Трамп, я считаю, что это актив, а не долг».