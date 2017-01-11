Таран рассказал, какими будут первые шаги Трампа в международной политике

Украинский блогер Сергей Таран заявляет, что доказывать «фейковость» и «неправдивость» компромата, собранного на Дональда Трампа российскими хаккерами с согласия российского правительства, будет сам Трамп, - передает replyua.net.
Таран подчеркивает, что доказывание неправдивости информации, собранной на него российскими киберпреступниками, будет сам новоизбранный американский президент – это в его же интересах. Поэтому, по мнению блогера, это и станет первыми шагами Трампа в мировой политике. Журналист пишет: «Вряд ли теперь Трампа можно будет обвинить в «пророссийском курсе» - он оказался в западне, хотя всего несколько недель назад все выглядело совершенно в ином свете».
Таран, однако, предостерегает, что не стоит испытывать в связи с этим слишком много оптимизма – Трамп мало предсказуем как политик. Но, все же, шансы предотвратить геополитический апокалипсис появились – пророссийский Тиллерсон уже разделяет тревогу «союзников по НАТО в отношении России». Как сообщалось ранее, Трамп в нескольких постах на своей странице в Твиттере в резкой форме отрицает все сообщения о том, что Россия собрала на него компромат, который содержит информацию о его финансовых махинациях , проступках в отношении женщин, а также других прегрешениях, обнародование которых способно сильно испортить его репутацию.