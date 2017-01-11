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Вище ніс: Україну доведеться захищати самим, але останні події показали, що ми не одні на планеті – журналіст

Вище ніс: Україну доведеться захищати самим, але останні події показали, що ми не одні на планеті – журналіст
Журналіст Роман Цимбалюк на власній сторінці в Фейсбук дав кілька коментарів з приводу слухань щодо кандидата у Державні секретарі Сполучених Штатів Рекса Тіллерсона парламенті, - про це інформує replyua.net.

Так, за словами журналіста, слухання, які відбулись сьогодні, одинадцятого січня 2017 року, були доволі жорсткими для кандидата – у першу чергу через те, що його звинувачують у симпатіях до Російської Федерації і в наявності тісних ділових зв’язків з росіянами. Серед питань, на які мав відповісти Тіллерсон конгресменам, було і питання про приналежність Криму. За словами Тіллерсона, він не визнає анексії Кримського півострова, адже «Путін взяв те, що йому не належить». Крім того, Тіллерсон наголосив, що відповідь США на такі дії Кремля була занадто слабкою, адже на силове захоплення варто давати силову відповідь.

Коментуючи цю подію, Цимбалюк наголошує, що Трамп потрапив у доволі незручне становище, і зараз пожинає його плоди. На думку журналіста, новообраного президента США так «затюкали» за симпатії до Путіна, що зараз він буде всіма силами доводити, що він і його команда – справжні американські хлопці. Вище носа: за Україну доведеться воювати самим, але ми не одні на цій планеті, - наголошує журналіст.
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