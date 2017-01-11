Тіллерсон прокоментував причетність Путіна до вбивств опозиційних діячів

Рекс Тіллерсон, який претендує на посаду держсекретаря США, під час слухань в американському Сенаті, заявив, що «не володіє інформацією» про те, чи причетний голова Кремля Володимир Путін до вбивства опозиційних політичних діячів та політиків, про це повідомляє replyua.net.
На своїй сторінці в Facebook представник російського політикуму Володимир Кара-Мурза написав, що за ініціативою сенатора Рубіо в стенограму слухань Сенату відносно Тіллерсона був внесений перелік російських опозиційних політиків та працівників ЗМІ, котрі були вбиті за часів президентства Володимира Путіна. Кара-Муза зазначив, що коли Рубіо задав пряме запитання Тіллерсону про те, чи вважає він, що Путін несе відповідальність за оприлюднені вбивства, ймовірний прес-секретар США заявив, що не володіє такою інформацією.
Раніше Рекс Тіллерсон заявив, що нова американська влада повинна чітко розуміти, як у подальшому будувати свої стосунки з Кремлем. Політик назвав політику Путіна цілком непередбачуваною та небезпечною, через що союзники США в НАТО заявили про занепокоєння діями Росії. Експерти вважають, що позиція Тіллерсона по відношенню до російського президента Володимира Путіна є більш жорсткою, ніж майбутнього очільника Білого дому Дональда Трампа.