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Кирилл Сазонов: выражения глубокой озабоченности США только поощряло агрессора

Кирилл Сазонов: выражения глубокой озабоченности США только поощряло агрессора
Политический аналитик Кирилл Сазонов на своей странице в Фейсбуке прокомментировал сегодняшнее прощание президента Соединенных Штатов Америки со своим постом, а также отметил, чем ознаменовалась его деятельность в качестве лидера американского государства, - информирует replyua.net.

Сазонов пишет, что многие называют Барака Обаму «голубем мира», потому что он стал лауреатом Нобелевской премии мира, однако заслуженность этого звания и награды вызывает сомнения. Такие выводы, по мнению журналиста, можно сделать, проанализировав поведение Обамы на посту президента США в отношении России, Украины и конфликта между ними.

Блогер отмечает: «За Обамой в результате его внешней политики прочно закрепился афоризм «США предали всех, кто считал их своим надежным союзником». По мнению Сазонова, если бы он действовал намного решительнее, если бы сразу ввел санкции против России, причем, еще большие, чем сейчас, и убедил бы ЕС сделать то же самое, войны на Востоке Украины сейчас бы не было. Политический аналитик выражает надежду, что политическая линия нового президента США будет намного жестче и решительней, хотя, чего именно от него ожидать, пока не известно.
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