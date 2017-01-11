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Манн: уроженец Кении наконец покидает не положенное ему от рождения место президента США

Манн: уроженец Кении наконец покидает не положенное ему от рождения место президента США
Соломон Манн прокомментировал на своей странице в Фейсбуке сегодняшнее прощание президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы со своим постом. Блогер подчеркивает: «Да простят меня друзья и подписчики за этот коммент. Наверное, тем, кому это не интересно, лучше не читать во избежание отрицательных эмоций», - передает replyua.net.

Политический аналитик подчеркивает, что его пост может показаться бессердечным и грубым, но он пишет его не столько как аналитик и «гражданин мира», а больше как еврей и гражданин Государства Израиль. Манн сообщает: «Итак, сегодня Барак Обама прощался со своим постом Президента, собрав в Чикаго-центре 20 000 зрителей. С трогательными слезами на глазах и плавными разученными жестами, первый мусульманский президент посетовал, что он уходит, что он не сможет больше устраивать кровавых революций и приносить людям в мире страдания и смерть – иными словами, что он больше не сможет делать того, что в понимании злодея является «добром».

Блогер продолжает: «Пожаловался, что его сменяет «плохая власть», которая уже начинает с корнем выкорчевывать все ростки «добра», которые посеял это славный уроженец Кении в США. Трамп ничего не понимает в погоде, в революциях, в кровопролитии и в «обамакеа», а главное – он не умеет так широко транжирить деньги, отобранные у будущих поколений американцев и потому конечно можно поплакать о том, что все, «что нажито непосильным трудом – все погибло». Манн добавляет: «Меня лично радует, что уроженец Кении наконец покидает не положенное ему от рождения место президента США, что появилась надежда на мир, что кровь которая проливалась морями возможно уже не будет так страшно проливаться, что экономика США устоит, а не рухнет, хороня под собой благополучие всего мира. Я рад, что этот ненавистник евреев и Израиля наконец уходит в прошлое, в небытие где ему и место и могу только по доброму с улыбкой и весельем в сердце от души ему пожелать: Да сотрется имя твое и память о тебе, дорогой Обама!». Блогер объясняет, что это – не проклятие, а пожелание – он надеется, что все зло, причиненное Обамой, забудется, и забудется он сам.
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