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Трамп потребовал, чтобы Конгресс отменил главную реформу Барака Обамы

Трамп потребовал, чтобы Конгресс отменил главную реформу Барака Обамы
Издание The New York Times сообщает, что будущий американский президент Дональд Трамп потребовал от представителей Республиканской партии в Конгрессе немедленно отменить программу медицинского страхования Obamacare, утвержденную нынешним президентом США Бараком Обамой, передает replyua.net. В частности, Трамп утверждает, что конгрессменам нужно заняться делами, а Obamacare провела к катастрофическим последствиям.

Победитель президентских выборов утверждает, что работа над созданием обновленной программы медицинского страхования должна проводиться в оперативном режиме, и при этом необходимо отменить Obamacare. Вместе с тем, журналисты издания отмечают, что такая инициатива Трампа не нашла поддержки среди некоторых представителей Республиканской партии, так как в Соединенных Штатах альтернативы проекта медицинского страхования еще не разработали.

Ранее сообщалось об изданном указе переходной команды будущего главы Белого дома Дональда Трампа, который предусматривал увольнение всех сотрудников дипломатического корпуса, чье назначение было одобрено Бараком Обамой.
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