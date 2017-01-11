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СМИ США посчитали «досье на Трампа» сфабрикованным

СМИ США посчитали «досье на Трампа» сфабрикованным
Многие СМИ Соединенных Штатов отказались публиковать информацию о том, что Россия подготовила компрометирующие материалы на Дональда Трампа, информирует replyua.net со ссылкой на Associated Press. Журналисты не стали печатать новость, посчитав доказательства сфабрикованными и необоснованными.

В сообщении крупного агентства говорится о том, что многие новостные структуры США, включая и это агентство, решили воздержаться от размещения материалов, поскольку речь идет о «специфических слухах, причем совершенно необоснованных». Напомним, что ранее Трамп лично ознакомился с якобы имеющимся на него досье, после чего один из новостных порталов также разместил эту информацию. Дональд Трамп отреагировал моментально – на своей странице в Твиттере он дал ссылку на этот материал и написал, что речь идет о фейковой новости и о политической охоте на ведьм.

Еще одно новостное агентство позже сообщило, что редактор лично публиковал фейковую новость на BuzzFeed News, хотя и заявлял, что сильно сомневается в ее подлинности. В агентство Associated Press также сообщили, что эта новость стало проверкой журналистских стандартов, однако читатели все равно повелись на нее и поверили.
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Горячая тема: Боровой: после войны на Донбассе весь мир узнает ужасающие подробности
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