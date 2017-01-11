Обама не сдержал слез, произнося прощальную речь

Произнося прощальную президентскую речь, Барак Обама не смог сдержать слез и даже воспользовался носовым платком, передает replyua.net со ссылкой на Твиттер телеканала CNN.
Действующий президент рассказал о том, что уже через десять дней весь мир будет свидетелем мирной передачи власти Дональду Трампу, избранному президенту США. По словам Обамы, плавный переход власти в свое время обеспечил Джордж Буш-младший, и нынешняя администрация США сможет обеспечить такой же переход власти команде Трампа. Однако после этой фразы в зале возник гул, но Обама собрался и заявил, что избрание Дональда Трампа свидетельствует о выборе народа и о демократии, и результат выборов необходимо уважать.
«Наши соперники в лице Китая и России не могут наступать на интересы США в мире, если мы сами не начнем отступать. Мы не можем превратиться просто в большую страну, которая будет запугивать маленькие страны», отметил Обама. Также он пообещал американцам, что совсем скоро «Исламское государство» будет уничтожено, и глобальная коалиция уже смогла вытеснить ИГИЛ с половины территорий.