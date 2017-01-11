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Главная угроза для мира – фанатики и испуганные диктаторы – Обама

Главная угроза для мира – фанатики и испуганные диктаторы – Обама
Нынешний президент США Барак Обама выступил с прощальной речью на занимаемо должности, передает replyua.net. Политик, в частности, обратился к своим согражданам со словами поддержки и назвал все свои основные достижения. Барак Обама считает, что его команде удалось преодолеть кризис в финансовой сфере, наладить отношения с официальными Гаваной и Тегераном, а еще ликвидировать Усаму бен Ладена. Американский лидер акцентировал внимание на том, что США удалось стать лидером по борьбе с ИГ, уничтожить лидеров этой террористической организации и забрать примерно половину территорий, которые они заняли. «ИГИЛ обязательно разгромят, и всех, кто является угрозой для США, ожидает опасность», - сказал Барак Обама.

К тому же, американский лидер уверен, что современный мир сейчас находится под угрозой политики «исламских фанатиков и испуганных диктаторов». Обама подчеркнул, что для успешного противостояния соперникам официальный Вашингтон должен четко придерживаться своих основных принципов.

«ИГИЛ будет делать все для убийства невинных. Но им не удастся победить Америку, если в процессе этой борьбы с нашей стороны не будет предательства конституции и наших принципов», - отметил Обама.

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