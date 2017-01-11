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Американские сенаторы подготовили еще один сюрприз для России

Американские сенаторы подготовили еще один сюрприз для России
Агентство Интерфакс сообщает о том, что группа влиятельных сенаторов из Соединенных Штатов готовит очередной законопроект о новых антироссийских санкциях, и накануне группа сенаторов уже подала его в Конгресс США, информирует replyua.net.

Главными инициаторами законопроекта стали Джон Маккейн, являющийся республиканцем, а также демократ Бен Кардини. Сенаторы предлагают ввести более жесткие ограничения. В частности, они хотят, чтобы был введен запрет на получение американской визы, а также были заморожены счета в США тех, кто был причастен к кибератакам и вмешательству в президентские выборы. По словам сенаторов, также следует оказать поддержку всем независимым СМИ и выделить им порядка ста миллионов долларов. Это относится и к независимым СМИ России.

Законопроект о санкциях включает создание Министерством США специальной группы, которая займется расследованием незаконных финансовых потоков из России. Законопроект прокомментировал российский журналист Саша Сотник, назвав его «черной меткой для Путина». Сотник подчеркнул, что сейчас начинается все самое интересное.
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