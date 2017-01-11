Если Трамп не займет жесткой позиции по отношению к РФ, его ожидает импичмент – Пономарев

Российский оппозиционный политик Илья Пономарев в своем блоге для «Обозревателя» пишет, что в США в планах политических оппонентов президента – и демократов, и республиканцев – использовать скандал с вмешательством Кремля в избирательный процесс через хакерские атаки для того, чтобы отстранить его от должности, передает replyua.net. По утверждению Пономарева, такие действия можно расценивать не с точки зрения отношений Москвы и Вашингтона, а в контексте противоречий в США. Россия может воспользоваться возникшей перспективой импичмента Дональда Трампа для того, чтобы на него оказывать давление. Илья Пономарев считает, что республиканец еще не успел официально стать президентом, а над ним уже нависла очень большая угроза импичмента.
Политик отметил, что в то время, пока все размышляют о компромате на Трампа, реальный ответ лежит на поверхности. Россия может прибегнуть к шантажу республиканца, если заявит о возможности представить факты, подтверждающие факт помощи ему в процессе выборов. И уже не имеет значения, насколько правдивыми они будут. Ясно, что своего шанса оппоненты Трампа упускать не намерены, что, в свою очередь, заставит его действовать по отношению к России более жестче, чем Обама.