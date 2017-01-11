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Трамп снова начал защищать Россию

Трамп снова начал защищать Россию
На своей странице в Твиттере Дональд Трамп прокомментировал информацию о его связях с Россией, назвав происходящее «охотой на ведьм», информирует replyua.net. Также избранный президент Соединенных Штатов написал об очередной «фейковой новости», имея в виду свои связи с Россией.

«Фальшивые новости – тотальная политическая охота на ведьм», подчеркнул республиканец на своей странице в соцсети. Под своим постом он разместил ссылку на СМИ, где говорится о том, что некоторые сайты публикуют непроверенную информацию о России и Трампе. Напомним, что незадолго до того, как Трамп разместил этот пост, телеканал CNN сообщал, что разведка США проинформировала избранного президента о том, что у России появились на него компрометирующие данные. Этот материал Трамп прочел – ему дали ознакомиться с информацией во время брифинга.

Кроме того, документ также попал в руки Бараку Обаме и некоторым лидерам Конгресса США. Аналитики составляли этот материал, исходя из записей бывшего агента разведки Великобритании. Телеканал отказался озвучивать все детали записей, сославшись на то, что их подлинность никто подтвердить пока не может.
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