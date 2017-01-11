В Вашингтоне заявили, что США теряют лидерство на международной арене

Во время состоявшегося заседания в сенате США Рекс Тиллерсон, претендующий на должность американского госсекретаря после инаугурации Дональда Трампа, заявил, что его беспокоят действия Кремля в мире, передает replyua.net. При этом высокопоставленный чиновник утверждает, что целиком поддерживает позицию НАТО относительно того, как Россия в последнее время ведет себя по отношению ко всему миру. Тиллерсон убежден, что возможность действовать столь критически у России появилась из-за того, что Вашингтон потерял прежнее международное лидерство.
«Наши партнеры по НАТО правильно говорят, когда тревожатся относительно России. Однако хочу отметить, что это стало возможным благодаря тому, что не было лидерства со стороны Соединенных Штатов, эти двери остались незакрытыми, из-за чего отправились непреднамеренные сигналы», - отмечается в заявлении Тиллерсона. При этом он обвинил нынешнего главу Белого дома Барака Обаму в том, что тот не смог противодействовать примененному химическому оружию сирийского диктатора Башара Асада по отношению к своим согражданам. Тиллерсон вспомнил, как Обама в 2012 году заявил, что это была «красная линия», которая не должна быть переступлена. Кандидат на должность госсекретаря США назвал это сигналом слабости.