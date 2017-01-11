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Тиллерсон выступил с сенсационным заявлением о России

Тиллерсон выступил с сенсационным заявлением о России
Рекс Тиллерсон, главный кандидат на пост госсекретаря США и известный своей симпатией к Путину, выступил с самым неожиданным заявлением в адрес России, сообщает replyua.net со ссылкой на Рейтер.

Во время слушаний в Сенате США Тиллерсон выразил беспокойство в связи с действиями России на международной арене. Открытое заявление Тиллерсона было распространено переходной командой Трампа. По словам бизнесмена, Трамп будет и дальше выступать за диалог и улучшение отношений с РФ, поскольку Соединенным Штатам нужно определить свой путь, узнав об амбициях России.

«Союзники по НАТО абсолютно правы, выражая свою тревогу из-за России. Однако это произошло только по причине того, что прекратило существовать американское лидерство. Двери мы оставили открытыми, непреднамеренные сигналы отправили. Несостоятельность президента Обама очевидна – Обама называл красной линией то, что Башар Асад использует против народа химическое оружие, и отказался вмешиваться», подчеркнул Тиллерсон. По его мнению, таким способом Обама послал сигнал слабости и отошел от своих обязательств перед союзниками.
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