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Демократи протестують проти призначення зятя Трампа на пост головного радника

Демократи протестують проти призначення зятя Трампа на пост головного радника
Представники Демократичної партії Сполучних Штатів закликають новообраного президента Дональда Трампа переглянути своє рішення щодо призначення на посаду головного радника в Білому домі свого зятя Джареда Кушніра, інформує replyua.net.

У листі-зверненні членів комітету з питань юрисдикції палати представників США зазначається, що таке призначення може бути незаконним в рамках закону про проти призначення родичів на керівні посади, який стосується всіх представників Білого дому, а найбільше президента країни. Демократи схвильовані таким рішенням Трампа, оскільки на їхню думку Кушнір не зможе впоратися з конфліктом інтересів, що не буде корисним для США в цілому. «Така посада дозволить Джареду Кушніру просувати його власні бізнес-інтереси. Виконувати функції, які будуть сприяти розвитку держави – буде головним протиріччям щодо особистих інтересів», - пояснили у листі. В той самий час його адвокат Джеймі Горелик запевняє, що таке рішення президента Трампа ніяким чином не порушує закони США. за його словами, Кушнір на користь політики збирається покинути всі свої справи, пов’язані з власним бізнесом і приділяти ввесь свій робочий час саме інтересам американського народу.
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