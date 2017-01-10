Эксперт: украинцы должны избавиться от иллюзий по поводу Маккейна

Олег Покальчук, известный социальный психолог, в блоге на LB.net прокомментировал визит в Украину американских сенаторов Линдси Грэма и Джона Маккейна, написав о том, что украинцам нужно избавиться от иллюзий по поводу поддержки США, сообщает replyua.net.
«Республиканцам не было никакого дела до кибератак со стороны России. Макконнелл блокировал релиз информации о том, что происходило перед выборами, и заявил, что нужно передать расследование кибератак комитету Сената по разведке. Макконнелла «герои» поддержали, согласившись на рассмотрение дела в комитете», пишет психолог. По его словам, этот комитет занимает чуть ли не последнее место в разведке, и разведывательное сообщество США было разозлено невежеством Трампа.
«Разведка могла бы предложить какой-то маневр в отношении Макконнелла. Однако демократический сериал о бескорыстной помощи и любви Соединенных Штатов к развивающимся демократиям подходит к концу. Визит Байдена – это не новый сезон, а уже финальные титры», считает Покальчук.