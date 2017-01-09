Пентагон підтвердив сутичку з Іраном

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Оборонне відомство Сполучених Штатів поширило повідомлення, в якому підтвердило інформацію про інцидент з іранськими катерами в Аравійському морі, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів, оприлюднених порталом «Радіо Свобода».Сьогодні, дев’ятого січня 2017 року, Пентагон оприлюднив заяву про те, що в районі Ормузької протоки (район Аравійського півострова) з їх ракетним есмінцем Mahan стався загрозливий інцидент. Так, днем раніше, у неділю, до їх судна, що перебувало поза межами територіальних вод, на високій швидкості наближались чотири швидкісних штурмових катера під прапором Ірану. Американці дали кілька залпів з ракетниці, відтак з військового гелікоптера було скинуто попереджувальний сигнал. Відстань між іранськими катерами та кораблем Сполучених Штатів була близько восьмисот метрів, коли іранці розвернули свої судна. Тегеран поки що ніяк офіційно не коментував подію, що сталась.Нагадаємо, до інавгурації президента Дональда Трампа залишилось менше двох тижнів – саме він під час передвиборної кампанії наголошував, що у разі, якщо він стане президентом, кожен корабель під прапором Ірану, який наблизиться на американських військових суден, «зітруть з поверхні води».