Бред Питт удивил всех своим появлением на церемонии "Золотой Глобус"

Издание «Independent» пишет, что Бред Питт сегодня удивил всех своим появлением на церемонии награждения премии «Золотой Глобус» - он представил клип из «Moonlight», который помогал создавать. Произведение кинематографа получило награду в номинации «Драма», - передает replyua.net.
Появление актера на церемонии награждения стало для многих неожиданностью, поскольку в последнее время он старался держаться подальше от всеобщего внимания после объявления о его разводе с Анджелиной Джоли. Когда стало известно, что самая популярная голливудская пара, известная под название «Брангелина», распадается, СМИ практически не давали ни минутки покоя Джоли и Питту.
Сейчас страсти немного полутихли, и актер появился на официальной церемонии, представив клип «Moonlight», получивший награду. Представляя клип, Питт заявил: «Этот сюжет родился из мужества группы актеров, которые решили оголить свои души и выразить гуманизм внутри совершенных ими ошибок, оплошностей и проступков».