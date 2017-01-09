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США не исключают военного ответа России за кибератаки

США не исключают военного ответа России за кибератаки
Влад Пономарь на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что министр обороны США Эштон Картер сегодня заявил, что ответом на вмешательство России в выборы президента может быть военная агрессия, - передает replyua.net.

Аналитик отмечает, что американский политик назвал эти действия Кремля «агрессией против США», поэтому ответом на них может стать военная атака. Картер напомнил, что, как говорил и Обама, киберсанкции, введенные против России в конце декабря 2016 года, будут только началом «жесткого ответа Вашингтона на действия Кремля». Как сообщалось ранее, Обама не стал в своей речи рассказывать о том, какие еще меры против России примет США.

Картер подчеркнул: «Что США предпримет в отношении России дальше, будет решать Конгресс, однако я не исключаю, что ответ может быть и военным». Как сообщалось ранее, после заявления министра обороны США, Дональд Трамп официально признал факт вмешательство РФ в выборы президента США.
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