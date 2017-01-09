Обама визнав, що він недооцінив ступінь дезінформації, який поширила Москва

Після опублікованих даних спецслужб США діючий президент США Барак Обама в інтерв’ю американським ЗМІ відверто заявив, що він та його команда недооцінили можливості та вплив Кремля.
По словам Обами, він не згодний з тим, що президент РФ Володимир Путін переграв його. «Швидше за все я не зорієнтувався у тому, що ми живемо у 21 столітті і можливості інформаційних технологій розвиваються з кожним днем, тому й сталася низка кібер-зламів, яка, вочевидь, і підірвала демократичні цінності США», – зазначив президент.
Обама наголосив, що він лише оприлюднив половину з тих секретних даних, які є у розвідки США для того, щоб переконатися, чим займається Путін у Європі, зокрема у пострадянських російськомовних країнах, які обрали демократичний шлях розвитку, тепер дійшла черга й до західних демократій.
Барак Обама застеріг американців від тієї ідеї, що Володимир Путін в одній команді з американцями. «Я не розділяю думки деяких політиків, які говорять про те, що треба об’єднуватися з Путіним. Якщо Америка об’єднається з ворогом, то наша країна буде мати значно серйозніші проблеми, ніж просто кібер-хакерство», – зазначив Барак Обама.