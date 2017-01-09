Последнее выступление Мишель Обамы, как первой леди США, стало первым ее выступлением, как самостоятельного политика

Первая леди США выступила с искренним последним обращением к гражданам США, вызвав слезы на глазах американцев. По словам украинского политического аналитика Павла Нусса, Мишель Обама достойна того, чтобы мы обращаться к ней – Мишель, как к другу, как к подруге, как к жене сильнейшего политического союзника Украины в борьбе с русским варваром.
«Семья Обамы смогла реализовать лишь малость из того комплекса проукраинской программы, которую возможно было реализовать в рамках стратегии ПП+БО, и нас ждут труднейшие времена дипломатического сражения и наши труднейшие победы. Успехов нам!», – написал Павел Нусс в Facebook.
Эксперт советует присушаться к словам Мишель: так говорит лидер, патриот, так говорит Украина и украинская Америка.
В одной из своих реплик Мишель Обама сказала следующее: «США принадлежат каждому жителю, а не кому-то конкретно, независимо от того, чем человек занимается, кто его родители, какой они веры. Не опускайте руки и боритесь за свои права, ведь каждый из вас может добиться того, чего пожелает, имея образование, силы и огромное желание».