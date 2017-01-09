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Трамп обрав керівником розвідки США людину, якій заборонено в'їжджати до Росії

Трамп обрав керівником розвідки США людину, якій заборонено в'їжджати до Росії
Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що номінував колишнього сенатора Даніеля Коутса, який активно виступає за збереження та впровадження нових антиросійських санкцій, на посаду голови Офісу національної розвідки США у майбутній Адміністрації президента. Про це у понеділок, 9-го січня, повідомляє видання CNN, передає replyua.net.

У повідомленні зазначається, що новий президент Дональд Трамп обрав на посаду директора національної розвідки колишнього сенатора від штату Індіана 73-х річного Даніеля Коутса. «Дана людина знає і розуміє завдання розвідки. Як вам відомо, у минулому він був послом США у Німеччині. Отже він володіє корисним досвідом у зовнішній політиці. Крім того він дуже приємна людина: з ним просто спілкуватися та дуже легко знаходити спільну мову. Він комунікабельний та люб’язний», - розповів сенатор Енгус Кінг.

«Наразі в сучасному світі, який так легко ввести в оману шляхом пропаганди, у світі де панує хаос та безлад найважливішим завданням для нас залишається зберегти Америку в безпеці. Для цього я буду використовувати всі свої знання і ввесь мій досвід. Я буду забезпечувати безпеку для кожного американського громадянина», - заявив Коутс.
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