Вашингтон угрожает Москве новыми санкциями за кибератаки

Глава американского оборонного ведомства Эштон Картер в интервью журналистам NBC News сделал заявление, согласно которому антироссийские санкции, введенные администрацией нынешнего президента США Барака Обамы в качестве ответа на атаки российских хакеров, это всего лишь начало, передает replyua.net. Со слов руководителя Пентагона, прежние санкции Вашингтона против Москвы должны восприниматься в качестве начала, а не конца, или пола, а не потолка. Все дальнейшие действия, продолжил Картер, будут определяться новым составом Конгресса и новой администрацией.
«Я считаю, нет никакого смыслы в ограничении себя кибермерами, когда по отношению к нам используются кибермеры. В некоторой степени это верно. Не думаю, что в данном случае речь должна идти о военном ответе», - заявил руководитель Пентагона.
Стоит напомнить, что недавно в Белом доме заявили, что спецслужбы США обвиняют российского президента Владимира Путина в том, что он непосредственно причастен к вмешательству хакеров РФ в процесс выборов американского президента. В частности, советник Барака Обамы Бен Родс считает, что к такому выводу США пришли с учетом того, что глава Кремля держит под полным контролем деятельность правительства.