США расширят свой ВМФ – СМИ

По информации журналистов Associated Press, будущий президент США Дональд Трамп заявил о намерении расширить американский морской флот для того, чтобы предотвратить новые опасности, в частности, со стороны Китая и России, передает replyua.net. В свою очередь, представители ВМФ США подчеркнули, что количество кораблей должно быть увеличено до 355, что гораздо больше в сравнении с обещанными показателями Трампа в ходе его предвыборной кампании. Согласно информации военнослужащих, есть возможность, помимо анонсированных кораблей, совершить покупку еще одного авианосца. К тому же, существуют планы приобретения 16 больших наводных морских суден и плавающих под водой лодок, а также 18 атомных ударных субмарин.
Корреспонденты издания сообщили, что данное предложение вызвало интерес у судостроительных компаний, но остается неясным, где взять необходимые средства для подобного серьезного расширения. По информации военно-морского аналитика исследовательской службы США, реализация в действительность такого плана ВСС требует, помимо согласованного на текущий год бюджета, еще от 5 до 5,5 млрд долларов.