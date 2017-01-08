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Пентагон пообіцяв збивати ракети КНДР

Пентагон пообіцяв збивати ракети КНДР
Очільник Пентагону Ештон Картер у своєму інтерв’ю американським журналістам розповів яким буде алгоритм дій американського оборонного відомства у разі, якщо Корейська народно-демократична республіка буде й далі займатись розробкою ядерної зброї, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Радіо Свобода».

Так, сьогодні, восьмого січня 2017 року, Катер розповів кореспондентам, що у разі, якщо ракети, запущені з території КНДР, чинитимуть загрозу для самих Сполучених Штатів чи їх союзників, Вашингтон готовий збивати ці ракети – для цього достатньо як засобів, так і рішучості. Крім того, американський міністр оборони зауважив, що у Вашингтоні стурбовані корейською ядерною програмою і вважають її такою, що несе серйозну небезпеку.

Нагадаємо, у минулому році Пхеньян провів кілька випробувань міжконтинентальних балістичних ракет власної розробки, які, тим не менш, упали у Японському морі, що викликало низку протестів з боку Токіо. Відтак, у своєму новорічному зверненні до народу лідер КНДР Кім Чен Ин наголосив, що його держава зараз перебуває на останньому етапі побудови міжконтинентальної балістичної ракети, піднявшись «до висоти ядерної держави».
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