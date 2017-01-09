США готовы отразить нападение КНДР - Эш Картер

Reuters пишет, что министр обороны США Эш Картер сегодня завил, что вероятные испытания баллистических ракет, к которым, по словам ее лидера, готовится КНДР, являются серьезной угрозой для Соединенных Штатов Америки, - передает replyua.net.
Министр обороны США отметил, что его ПВО США готовы к отражению нападения Северной Кореи, если та все же решит выстрелить в США баллистической ракетой. Также американский политик сообщил, что его страна готова защищать от такой атаки любое государство, являющееся союзником США.
Как сообщалось ранее, в прошлое воскресенье КНДР заявила, что готовится к проведению нового испытания межконтинентальной баллистической ракеты, дальность стрельбы которой, по словам президента Северной Кореи, составляет более 6000 км. Дональд Трамп уже отреагировал на эти заявления на своей странице в Твиттере – он написал: «Этого никогда не произойдет, по крайней мере, пока я буду президентом США». Ким Чен Ын также заявлял, что баллистическая ракета, которую они собираются направить в США, будет нести на себе водородную бомбу. Он добавил, что «она может быть выпущена в любое время и в любом месте». Также ранее военные эксперты США сообщали, что КНДР продемонстрировала улучшение своих разработок, которые могут позволить осуществить ее замысел, однако не сейчас, а через несколько лет.