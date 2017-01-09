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США готовы отразить нападение КНДР - Эш Картер

США готовы отразить нападение КНДР - Эш Картер
Reuters пишет, что министр обороны США Эш Картер сегодня завил, что вероятные испытания баллистических ракет, к которым, по словам ее лидера, готовится КНДР, являются серьезной угрозой для Соединенных Штатов Америки, - передает replyua.net.

Министр обороны США отметил, что его ПВО США готовы к отражению нападения Северной Кореи, если та все же решит выстрелить в США баллистической ракетой. Также американский политик сообщил, что его страна готова защищать от такой атаки любое государство, являющееся союзником США.

Как сообщалось ранее, в прошлое воскресенье КНДР заявила, что готовится к проведению нового испытания межконтинентальной баллистической ракеты, дальность стрельбы которой, по словам президента Северной Кореи, составляет более 6000 км. Дональд Трамп уже отреагировал на эти заявления на своей странице в Твиттере – он написал: «Этого никогда не произойдет, по крайней мере, пока я буду президентом США». Ким Чен Ын также заявлял, что баллистическая ракета, которую они собираются направить в США, будет нести на себе водородную бомбу. Он добавил, что «она может быть выпущена в любое время и в любом месте». Также ранее военные эксперты США сообщали, что КНДР продемонстрировала улучшение своих разработок, которые могут позволить осуществить ее замысел, однако не сейчас, а через несколько лет.
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